Последний день жары прогнозируют в Калужской области
В понедельник, 7 августа, в Калужской области прогнозируют последний день 30-градусной жары.
Столбики термометров днем покажут в тени около +32.
Дождя не будет. Порывы ветра – до 3 м/с.
Во вторник должно слегка похолодать, а в среду днем и вовсе ожидается +22.
По народным приметам, если в этот день стоит теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.
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