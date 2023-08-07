Последний день жары прогнозируют в Калужской области

В понедельник, 7 августа, в Калужской области прогнозируют последний день 30-градусной жары.

Столбики термометров днем покажут в тени около +32.

Дождя не будет. Порывы ветра – до 3 м/с.

Во вторник должно слегка похолодать, а в среду днем и вовсе ожидается +22.

По народным приметам, если в этот день стоит теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.

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