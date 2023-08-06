В Калужской области сохранится аномальная жара

В воскресенье, 6 августа, в Калужской области прогнозируют жару.

Температура воздуха днем составит около +32 градусов. Будет ясно, без осадков.

Порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, какая погода стоит сегодня — такой она будет до сентября.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.