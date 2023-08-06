В Калужской области сохранится аномальная жара
В воскресенье, 6 августа, в Калужской области прогнозируют жару.
Температура воздуха днем составит около +32 градусов. Будет ясно, без осадков.
Порывы ветра – до 6 м/с.
По народным приметам, какая погода стоит сегодня — такой она будет до сентября.
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