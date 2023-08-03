МЧС предупредило о грозе в Калужской области

Днем в четверг, 3 августа, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало предупреждение о грозе, которая возможна в нашем регионе.

Местами ожидаются ливни и порывы ветра до 15 м/с.

Калужанам не рекомендуют выходить на улицу во время грозы.

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