Аномальную жару прогнозируют в Калужской области на выходных

В субботу, 5 августа, температура воздуха в Калуге может впервые за долгое время превысить отметку в +30 градусов.

Дождей не будет. Ожидается ясная погода.

Порывы ветра не превысят 3 м/с.

По народным приметам, если пауки плетут свою паутину в сторону севера, то скоро придет похолодание, а если на юг — будет тепло и ясно.

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