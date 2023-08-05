Аномальную жару прогнозируют в Калужской области на выходных
В субботу, 5 августа, температура воздуха в Калуге может впервые за долгое время превысить отметку в +30 градусов.
Дождей не будет. Ожидается ясная погода.
Порывы ветра не превысят 3 м/с.
По народным приметам, если пауки плетут свою паутину в сторону севера, то скоро придет похолодание, а если на юг — будет тепло и ясно.
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