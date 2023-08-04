В Калужской области усилится жара

В пятницу, 4 августа, в Калуге и области станет еще теплее. По прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +29 градусов.

Будет ясно, без осадков.

Порывы ветра – до 2 м/с.

По народным приметам, если утром по траве стелется туман, то весь день будет солнечным и теплым.

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