В Калужской области усилится жара
В пятницу, 4 августа, в Калуге и области станет еще теплее. По прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +29 градусов.
Будет ясно, без осадков.
Порывы ветра – до 2 м/с.
По народным приметам, если утром по траве стелется туман, то весь день будет солнечным и теплым.
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