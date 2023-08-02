Штормовое предупреждение объявили в Калужской области из-за аномальной жары

В конце нынешней недели в Калужской области ожидается аномальная жара. Температура воздуха превысит отметку в +30 градусов, местами – до +35.

Гидрометцентр России в среду, 2 августа, опубликовал штормовое предупреждение из-за предстоящего потепления.

В середине следующей недели должно немного похолодать, возможны дожди.

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