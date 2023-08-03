Жаркая погода ожидается в Калужской области
В четверг, 3 августа, в Калужской области будет жарко.
Днем воздух прогреется до +27 градусов. Осадков не ожидается.
Порыв ветра – до 3 м/с.
К концу недели потепление продолжится. Впервые за долгое время в Калуге столбики термометров могут перевалить за отметку +30.
По народным приметам, туман или роса предвещают теплые дни.
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