Гроза надвигается на Калужскую область
Днем во вторник, 1 августа, в Калужской области ожидается гроза. Предупреждение Росгидромета опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Опасность грозы сохранится до конца дня.
В случае ухудшения погоды порывы ветра могут усилиться до 15 м/с.
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