Жара надвигается на Калужскую область

В среду, 2 августа, в Калужской области немного потеплеет.

Температура воздуха повысится до +26 градусов.

Днем возможен небольшой дождь.

Во второй половине недели потепление продолжится.

По народным приметам, именно после 2 августа комары перестают кусаться.

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