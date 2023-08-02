Жара надвигается на Калужскую область
В среду, 2 августа, в Калужской области немного потеплеет.
Температура воздуха повысится до +26 градусов.
Днем возможен небольшой дождь.
Во второй половине недели потепление продолжится.
По народным приметам, именно после 2 августа комары перестают кусаться.
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