В Калужской области август начнется с теплой погоды

Во вторник, 1 августа, в Калужской области сохранится теплая погода.

Температура воздуха днем составит около +24 градусов.

Местами возможны небольшие дожди.

К концу недели в Калуге может потеплеть до +30.

По народным приметам, если в этот день хорошая и солнечная погода, тогда бабье лето будет долгим, а сентябрь и октябрь – сухими.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.