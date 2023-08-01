В Калужской области август начнется с теплой погоды
Во вторник, 1 августа, в Калужской области сохранится теплая погода.
Температура воздуха днем составит около +24 градусов.
Местами возможны небольшие дожди.
К концу недели в Калуге может потеплеть до +30.
По народным приметам, если в этот день хорошая и солнечная погода, тогда бабье лето будет долгим, а сентябрь и октябрь – сухими.
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