Дожди позади, воскресенье обещает быть ясным

По прогнозам синоптиков 30 июля, воскресенье, будет теплым и безоблачным.

Утром температура воздуха не опустится ниже + 18, днем воздух прогреется до + 24, а вечером прогнозируется понижение до комфортных + 19 градусов.

Ветер западный, слабый, три метра в секунду, давление 737 мм рт. ст. Вероятность осадков равна нулю.

По народным приметам, жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежную и холодную зиму. В этот день запрещено свататься, предлагать руку и сердце, признаваться в любви, планировать или устраивать свадьбу — отношения будут недолгими.

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