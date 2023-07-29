В Калужской области потеплеет на выходных
В субботу, 29 июля, в Калужской области ожидается сухая погода.
Воздух днем прогреется до +22.
Порывы ветра – до 5 м/с.
В воскресенье также без дождей и еще теплее – до +25 градусов.
По народным приметам, если утренняя роса держится до обеда, то впереди еще ждут жаркие дни.
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