В Калужской области потеплеет на выходных

В субботу, 29 июля, в Калужской области ожидается сухая погода.

Воздух днем прогреется до +22.

Порывы ветра – до 5 м/с.

В воскресенье также без дождей и еще теплее – до +25 градусов.

По народным приметам, если утренняя роса держится до обеда, то впереди еще ждут жаркие дни.

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