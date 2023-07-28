Сильные дожди прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 28 июля, в Калужской области сохранится дождливая погода.
Ливни возможны в течение всего дня.
Температура воздуха составит около +22 градусов.
Местами синоптики обещают грозы. Порывы ветра – до 15 м/с.
По народным приметам, если у липы к этому дню пожелтели листья, то осень наступит рано, но будет теплой.
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