Сезон дождей в Калужской области завершится в последнюю пятницу июля

В пятницу, 28 июля, в Калужской области вновь ожидаются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Такой прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.

А вот с субботы в Калуге по прогнозам синоптиков должна установится сухая погода.

Температура воздуха в начале августа – около +25. Без обильных осадков.

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