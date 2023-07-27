Сезон дождей в Калужской области завершится в последнюю пятницу июля
В пятницу, 28 июля, в Калужской области вновь ожидаются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Такой прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.
А вот с субботы в Калуге по прогнозам синоптиков должна установится сухая погода.
Температура воздуха в начале августа – около +25. Без обильных осадков.
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