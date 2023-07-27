Грозы, град и сильный ветер прогнозируют в Калужской области
В четверг, 27 июля, в Калужской области вновь ожидаются грозы. Такое предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.
Местами возможны град и сильный дождь.
При грозе порывы ветра усилятся до 18 м/с.
Спасатели рекомендуют жителям региона при возможности не выходить на улицу.
Температура воздуха при этом повысится до +24 градусов.
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