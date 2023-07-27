Грозы, град и сильный ветер прогнозируют в Калужской области

В четверг, 27 июля, в Калужской области вновь ожидаются грозы. Такое предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

Местами возможны град и сильный дождь.

При грозе порывы ветра усилятся до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям региона при возможности не выходить на улицу.

Температура воздуха при этом повысится до +24 градусов.

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