Ливни ожидаются в Калужской области
В четверг, 27 июля, в Калужской области сохранится дождливая погода.
Температура воздуха составит днем около +24 градусов.
Местами возможны сильные ливни.
Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если идет дождь, осенние месяцы будут холодными.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!