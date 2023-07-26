МЧС предупредило о новых грозах с градом в Калужской области
В среду, 26 июля, на территории Калужской области ожидаются грозы. Такое предупреждение утром разослало региональное ГУ МЧС.
Местами возможен ливень или град.
Порывы ветра во время грозы могут усилиться до 17 м/с.
Жителям региона советуют не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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