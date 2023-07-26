Сильные дожди прогнозируют в Калужской области

В среду, 26 июля, в Калужской области ожидаются дожди. Местами будут наблюдаться ливни, предупредили синоптики.

Температура воздуха днем составит около +22 градусов.

Порыв ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, дождь 26 июля — к холодной и снежной зиме.

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