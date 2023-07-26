Сильные дожди прогнозируют в Калужской области
В среду, 26 июля, в Калужской области ожидаются дожди. Местами будут наблюдаться ливни, предупредили синоптики.
Температура воздуха днем составит около +22 градусов.
Порыв ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, дождь 26 июля — к холодной и снежной зиме.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!