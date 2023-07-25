Гроза с градом надвигается на Калужскую область
Вечером во вторник, 25 июля, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.
Местами возможна гроза с градом и сильным ветром. Порывы – до 15 м/с.
Калужанам рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.
В среду синоптики прогнозируют в регионе ливни.
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