МЧС предупредило о грозе в Калужской области

Утром во вторник, 25 июля, в Калужской области местами ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

В случае ухудшения погоды порывы ветра усилятся до 15 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.

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