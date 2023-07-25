МЧС предупредило о грозе в Калужской области
Утром во вторник, 25 июля, в Калужской области местами ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
В случае ухудшения погоды порывы ветра усилятся до 15 м/с.
Калужанам рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.
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