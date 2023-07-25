Потепление и дожди прогнозируют в Калужской области
Во вторник, 25 июля, в Калужской области немного потеплеет.
Днем температура воздуха повысится до +23 градусов.
В то же время местами возможны сильные дожди и грозы.
Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, дождь в этот день предвещает мокрый сентябрь.
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