Потепление и дожди прогнозируют в Калужской области

Во вторник, 25 июля, в Калужской области немного потеплеет.

Днем температура воздуха повысится до +23 градусов.

В то же время местами возможны сильные дожди и грозы.

Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, дождь в этот день предвещает мокрый сентябрь.

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