В воскресенье в Калуге будет пасмурно и прохладно

По данным синоптиков, практически весь день ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха утром не поднимется выше + 14 градусов. К обеду разогреет до + 22-23. Вечером станет прохладнее – до + 18 градусов.

Ветер западный, 4 метра в секунду, с порывами во второй половине дня до 10 м/с.

Давление чуть спадет, до 738 мм. рт. ст.

Осадки маловероятны.

По народному календарю 23 июля отмечается Антоний Громоносец или Рясочник. В этот день в старину наблюдали за водой и болотной ряской. Считалось, что если много ряски на воде, то год будет удачным.

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