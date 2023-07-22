В Калужской области потеплеет на выходных
В субботу, 22 июля, в Калужской области ожидается небольшое потепление.
Температура воздуха днем составит около +22 градусов.
Будет облачно, но без существенных осадков.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, если 22 июля в небе появилась радуга, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной.
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