В Калужской области потеплеет на выходных

В субботу, 22 июля, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Температура воздуха днем составит около +22 градусов.

Будет облачно, но без существенных осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.

По народным приметам, если 22 июля в небе появилась радуга, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной.

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