Прохладная погода сохранится в Калужской области

В пятницу, 21 июля, в Калужской области сохранится прохладная для середины лета погода. Температура воздуха – в районе +18 градусов.

Местами возможны дождь и гроза. Порывы ветра – до 15 м/с.

На выходных ожидается небольшое потепление.

По народным приметам, какая погода с утра в этот день, такой будет и первая половина августа.

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