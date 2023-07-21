Прохладная погода сохранится в Калужской области
В пятницу, 21 июля, в Калужской области сохранится прохладная для середины лета погода. Температура воздуха – в районе +18 градусов.
Местами возможны дождь и гроза. Порывы ветра – до 15 м/с.
На выходных ожидается небольшое потепление.
По народным приметам, какая погода с утра в этот день, такой будет и первая половина августа.
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