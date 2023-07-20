Прохладная погода сохранится в Калужской области
В четверг, 20 июля, в Калужской области сохранится прохладная погода.
Температура воздуха составит днем около +20 градусов.
Местами возможен дождь.
Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если 20 июля будут осадки, то сухой погоды можно не ждать в течение нескольких недель.
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