Прохладная погода сохранится в Калужской области

В четверг, 20 июля, в Калужской области сохранится прохладная погода.

Температура воздуха составит днем около +20 градусов.

Местами возможен дождь.

Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, если 20 июля будут осадки, то сухой погоды можно не ждать в течение нескольких недель.

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