Похолодание и дожди прогнозируют в Калужской области

В среду, 19 июля, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Местами возможны дожди. Порывы ветра – до 5 м/с.

Днем температура воздуха будет находиться в районе +20 градусов. Существенного потепления до выходных не ожидается.

По народным приметам, если в этот день идет дождь, то осень будет мокрой.

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