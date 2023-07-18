Тепловой взрыв из Сахары не докатится до Калужской области

Калужская область и другие регионы России не дождутся жары из африканской пустыни Сахара. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, комментируя сообщения о предстоящих +50 в южной части Европы.

По его словам, на этой неделе температура воздуха в российских областях наоборот будет чуть ниже нормы.

В Калуге в середине недели будет не выше +20.

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