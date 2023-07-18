Гроза и сильный дождь надвигаются на Калужскую область

Во вторник, 18 июля, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. В течение дня возможны гроза и сильный дождь, предупредили в региональном ГУ МЧС.

При грозе порывы ветра могут усилиться до 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу при плохой погоде.

В случае чрезвычайных ситуаций можно звонить по номеру 112.

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