Гроза и сильный дождь надвигаются на Калужскую область
Во вторник, 18 июля, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. В течение дня возможны гроза и сильный дождь, предупредили в региональном ГУ МЧС.
При грозе порывы ветра могут усилиться до 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу при плохой погоде.
В случае чрезвычайных ситуаций можно звонить по номеру 112.
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