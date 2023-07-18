Калужскую область ждет похолодание
Утром во вторник, 18 июля, воздух в Калужской области прогреется до +25 градусов, но днем и вечером ожидается похолодание.
Возможны ливни. Температура воздуха опустится до +18 градусов.
В ближайшие дни синоптики обещают не больше +22.
По народным приметам, если на небе много звезд, осень будет теплой.
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