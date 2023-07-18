Калужскую область ждет похолодание

Утром во вторник, 18 июля, воздух в Калужской области прогреется до +25 градусов, но днем и вечером ожидается похолодание.

Возможны ливни. Температура воздуха опустится до +18 градусов.

В ближайшие дни синоптики обещают не больше +22.

По народным приметам, если на небе много звезд, осень будет теплой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.