В Калужской области в воскресенье будет переменная облачность
В воскресенье, 9 июля, в Калужской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха поднимется до +21…+15 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 11 м/с. Влажность воздуха – около 60%.
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