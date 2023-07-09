В Калужской области в воскресенье будет переменная облачность

В воскресенье, 9 июля, в Калужской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха поднимется до +21…+15 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 11 м/с. Влажность воздуха – около 60%.

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