Калужскую область накрыл июльский шторм

В пятницу утром, 7 июля, многие калужане проснулись от сильных раскатов грома. Гремело и сверкало так, что Калугу оглушило трелями и воем автомобильных сирен. Поспать вдоволь удалось не всем.

- Просыпаюсь от сильного грохота часов в шесть, - рассказывает нам житель одного из домов на улице Кирова Михаил. - Выглядываю в окно и в этот момент молния бьет прямо в громоотвод соседнего дома. Шандарахнуло так, что весь сон сдуло! Машины завыли. В общем, так и не заснул больше.

Судя по данным центра погоды «Фобос», с непогодой нам придется жить все выходные. По данным метеорологов, накануне к западным границам нашей страны подошёл очередной атлантический циклон.

- В течение дня облачные поля циклона накроют весь северо-запад страны, а также центральные области, - отметили в центре. - В обычной ситуации осадки в зоне вихря были бы умеренными, но из-за сильной жары крайне активно станет протекать процесс конвекции. А это значит, что ливни будут чрезвычайно мощными…

С такой погодой нам предстоит жить все выходные и начало следующей недели

Тем временем этим утром социальные сети пестрят фотографиями и видео бушующей стихии. Публикуем некоторые из них.

Утренние грозовые разряды в селе Воскресенкое Приближение шкваолого ворота к Куровскому. Стихия движется с юго-запада

Калужское небо в преддверии грозы в 9 утра.

Временное затишье перед следующей грозой.

Стихия над усадьбой Яновских.

Умиротворение и улыбка природы после грозы

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