В Калуге в ближайшие три часа ожидают грозу и ливень
В пятницу, 30 июня, калужский ЦГМС предупредил жителей областного центра о приближении грозового фронта.
В ближайшие часы с сохранением до конца дня, в Калуге ожидается: ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15 м/с.
Соблюдайте меры предосторожности и по возможности оставайтесь в помещениях.
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