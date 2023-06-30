В Калуге в ближайшие три часа ожидают грозу и ливень

В пятницу, 30 июня, калужский ЦГМС предупредил жителей областного центра о приближении грозового фронта.

В ближайшие часы с сохранением до конца дня, в Калуге ожидается: ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15 м/с.

Соблюдайте меры предосторожности и по возможности оставайтесь в помещениях.

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