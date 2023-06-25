Воскресенье в Калуге будет пасмурным

По данным синоптиков, 25 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура утром не поднимется выше +13 градусов. Максимально днем воздух прогреется до + 25 градусов. Вечером ожидается +18.

Ветер с северного в субботу сменится на юго-восточный, слабый, 4 метра в секунду.

Вероятность осадков равна нулю, давление чуть повысится до 740 мм рт. ст.

По народному календарю, 25 июня - день Петра-Солнцеворота. В старину принято было в этот день ходить на рыбалку и готовить блюда из рыбы. Крестьяне старались провести больше времени на улице, чтобы побыть на солнце, набрать сил и энергии.

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