На Калужскую область надвигается гроза с ливнями и градом

В течение пятницы, 23 июня, в Калужской области ожидается гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местами возможен ливень и град.

Порывы ветра во время грозы могут достигать 15 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.