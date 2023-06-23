На Калужскую область надвигается гроза с ливнями и градом
В течение пятницы, 23 июня, в Калужской области ожидается гроза. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Местами возможен ливень и град.
Порывы ветра во время грозы могут достигать 15 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу в случае ухудшения погоды.
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