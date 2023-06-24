В Калужской области ожидаются теплые выходные
В субботу, 24 июня, в Калужской области сохранится теплая погода.
Температура воздуха днем повысится до +24 градусов.
Местами возможен небольшой дождь.
Порывы ветра в Калуге – в районе 4 м/с.
По народным приметам, солнечный день сулит богатый урожай.
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