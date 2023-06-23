Сильные дожди прогнозируют в Калужской области
В пятницу, 23 июня, в Калужской области будет дождливо.
Осадки возможны в течение всего дня.
Температура воздуха после обеда повысится до +25 градусов.
Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если в грозу впереди синих туч плывут белые облака – будет град.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!