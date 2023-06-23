Сильные дожди прогнозируют в Калужской области

В пятницу, 23 июня, в Калужской области будет дождливо.

Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха после обеда повысится до +25 градусов.

Порывы ветра – до 5 м/с.

По народным приметам, если в грозу впереди синих туч плывут белые облака – будет град.

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