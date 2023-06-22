Жаркая погода сохранится в Калужской области
В четверг, 22 июня, в Калужской области вновь будет жарко.
Днем воздух прогреется до +25 градусов. Небо может затянуть облаками.
Местами вечером прогнозируют небольшой дождь.
Порывы ветра – до 5 м/с.
По народным приметам, если погода хорошая, а муравьев нет - к ненастью.
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