В Калужской области сохранится солнечная погода
В среду, 21 июня, в Калужской области ожидается теплая солнечная погода.
Дождей не будет.
Температура воздуха днем составит около +22 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с.
По народным приметам, звездное небо – к грибному лету.
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