Жаркая погода сохранится в Калужской области
Во вторник, 20 июня, в Калуге вновь будет солнечно и жарко.
По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +24 градусов.
Осадки не ожидаются.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
По народным приметам, если погода теплая - урожай ржи будет хороший и зерно крупное.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!