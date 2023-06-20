Жаркая погода сохранится в Калужской области

Во вторник, 20 июня, в Калуге вновь будет солнечно и жарко.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +24 градусов.

Осадки не ожидаются.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.

По народным приметам, если погода теплая - урожай ржи будет хороший и зерно крупное.

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