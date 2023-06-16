В Калужской области ожидается жара
В пятницу, 16 июня, в Калужской области ожидается жаркая погода.
Днем воздух прогреется до +28 градусов.
Сильного ветра не будет. Как и осадков. Дожди возможны лишь в начале следующей недели.
По народным приметам, если утром на воде туман, то будет солнечно.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!