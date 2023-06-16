В Калужской области ожидается жара

В пятницу, 16 июня, в Калужской области ожидается жаркая погода.

Днем воздух прогреется до +28 градусов.

Сильного ветра не будет. Как и осадков. Дожди возможны лишь в начале следующей недели.

По народным приметам, если утром на воде туман, то будет солнечно.

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