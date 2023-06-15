Жаркая погода ждет Калужскую область

В четверг, 15 июня, в Калужской области ожидается жаркая погода.

Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов.

Осадков не будет, но небо временами может затянуть облаками.

Примерно такая же погода сохранится до конца недели.

По народным приметам, если всю ночь поет соловей - стоит ждать теплую и солнечную погоду.

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