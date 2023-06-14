Жара надвигается на Калужскую область

В среду, 14 июня, в Калужской области начнется потепление.

Днем будет солнечно, воздух прогреется до +24 градусов.

Во второй половине недели синоптики прогнозируют в Калуге до +28 градусов. При этом дождей пока не ожидается.

По народным приметам, с этого дня начинается настоящее лето, а о ночных заморозках можно больше не переживать.

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