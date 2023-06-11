В Калужской области сохранится прохладная погода

В воскресенье, 11 июня, в Калужской области ожидается около +17 градусов тепла.

Будет облачно, но дожди синоптики не обещают.

Местами в Калуге скорость порывов ветра будет достигать 5 м/с.

По народным приметам, утренний туман, обилие пауков или активные и шумящие воробьи — к хорошей и ясной погоде.

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