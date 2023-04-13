Калужские бадминтонисты выиграли домашний турнир

В среду, 12 апреля, во Дворце спорта в Калуге завершился турнир по бадминтону «Колыбель космонавтики». В этих соревнованиях участвовали 380 спортсменов из 34 регионов.

Калугу представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Труд». И они смогли завоевать множество медалей.

Золотые медали в разных разрядах выиграли Анастасия Чвокина, и Евгений Полевой.

Серебро на счету Сергея Минаева, Михаила Костарева, Анастасии Чвокиной и Артема Арефьева. Бронзовые медали – у Владислава Ахмеджанова, Мирославы Мустафиной и Сергея Минаева.

Спортсмены соревновались в одиночном, парном и смешанном разрядах.

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