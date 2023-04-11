Названы лучшие спортсмены Калужской области

Во вторник, 11 апреля, министерство спорта Калужской области опубликовало список лучших спортсменов региона по итогам 2022 года.

Его составляли по итогам выступлений на региональных, межрегиональных, всероссийских и международных официальных соревнованиях.

Все попавшие в список спортсмены получат единовременную выплату в размере от 57 500 до 69 000 рублей. Деньги также получат их тренеры.

Лучшие спортсмены Калужской области в 2022 году:

Александр Андриенко (горнолыжный спорт),

Мария Каменева (плавание) – на фото,

Илья Кондратьев (гребной спорт),

Ирина Мартынова (гиревой спорт),

Дмитрий Юдин (полиатлон),

Иван Галкин (мас-рестлинг),

Даниил Негода (спорт лиц с поражение ОДА).

Лучшие спортсмены среди одаренной молодежи (от 12 до 18 лет):

Милена Трофимова (гиревой спорт),

Полина Иванушкина (плавание),

Полина Талалаева (спорт лиц с поражение ОДА),

Владимир Досяк (самбо),

Андрей Вьюнков (универсальный бой),

Никита Соловецкий (тяжелая атлетика),

Валерия Оберемок (гребной спорт),

Алина Иванова (дзюдо),

Павел Семенов (шашки),

Евгений Полевой (бадминтон).

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