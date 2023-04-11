Калужская наездница выиграла Кубок России

Ангелина Горячева из спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту Калуги и ее конь Бравый стали победителями Кубка России по преодолению препятствий среди молодых лошадей 4-7 лет. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в региональном министерстве спорта.

Соревнования прошли в подмосковном поселке Некрасовский на арене Maxima Stables. В них приняли участие 130 спортсменов из 14 регионов.

Турнир стал этапом подготовки российских спортсменов, входящих в состав сборных команд субъектов РФ, к чемпионату Евразии для молодых лошадей, который намечено провести с 29 сентября по 1 октября.

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