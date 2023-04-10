Калужские дзюдоисты выиграли две медали на первенстве России

В городе Полярные Зори Мурманской области завершилось первенство России по дзюдо, в котором приняли участие 200 спортсменов из 47 субъектов.

Представители Калужской области завоевали две медали, сообщили в понедельник, 10 апреля, в региональном министерстве спорта.

«Золото» в составе сборной ЦФО-1 выиграл воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Квант» из Обнинска Назар Гуров.

Владислава Керимова из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) в составе второй сборной ЦФО завоевала серебряную медаль.

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