На последних минутах матча футбольный клуб «Калуга» одержал победу над курским «Авангардом»

В субботу, 8 апреля, футбольный клуб «Калуга» на домашнем стадионе «Орбита» сразился с курским «Авангардом». Как сообщили в министерстве спорта Калужской области, встреча проходила в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге.

- Это был первый матч нашей команды после зимы, - рассказали в региональном минспорте.

После нулевого первого тайма во второй половине встречи счет открыли гости, забив мяч в наши ворота. Калужане ответили и сравняли счет.

В конце же встречи злым гением, по словам курян, стал для них самый меткий игрок «Калуги» Иван Хлебородов. На последних минутах матча калужский футболист сделал дубль.

Для калужан игра закончилась победой: 2:1!

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