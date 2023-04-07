В Калуге на стадионе «Спутник» построят трибуны на 4000 зрителей

Как мы уже рассказывали, 8 апреля футбольный клуб «Калуга» проведет первый домашний матч весенней части сезона. Играть наша команда будет на площадке «Орбита» на Грабцевском шоссе. А вот в следующем году «Калуга» собирается вернуться на стадион «Спутник», расположенный на Тульском шоссе.

В пятницу на пресс-конференции руководитель калужской команды Олег Митрофанов рассказал, что на «Спутнике» запланирована реконструкция.

- Осталось уладить некоторые документальные нюансы, - приводит его слова пресс-служба городской управы. - Мы хотим увеличить вместимость арены до 4000 зрителей. Это будет полноценная чаша для болельщиков.

Трибуны собираются создать с помощью быстровозводимых конструкций.

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