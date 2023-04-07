Всероссийские соревнования по бадминтону пройдут в Калуге

В воскресенье, 9 апреля, в Калуге во Дворце спорта стартует всероссийский турнир по бадминтону «Колыбель космонавтики». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: мальчики и девочки до 11 лет, юноши и девушки до 13, 15, 17 лет, юниоры и юниорки до 19 лет.

В Калуге ждут около 380 спортсменов из 34 регионов. Калужскую область представят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

Игры в воскресенье начнутся в 8:00.

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